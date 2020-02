Morta Caroline Flack, ex del principe Harry: la star della tv inglese si è suicidata

Gran Bretagna sotto choc per la morte di Caroline Flack, ex conduttrice di 'Love Island'. Trovata senza vita nel suo appartamento di Londra, si tratta di suicidio, come confermato dalla sua famiglia che chiede venga rispettata la privacy in un momento così difficile.

La 40enne si era ritirata temporaneamente dal mondo dello spettacolo dopo essere stata accusata di aggressione dal suo fidanzato, l'ex tennista Lewis Burton, a dicembre. A marzo ci sarebbe stato il processo.

Oltre a presentare 'Love Island', tra i reality più famosi in Gran Bretagna, Caroline Flack aveva co-presentato 'X Factor' e vinto nel 2014 il programma 'Strictly Come Dancing', la versione britannica di 'Ballando con le stelle'. Fidanzata in passato con il principe Harry e Harry Styles, finiva spesso sui tabloid britannici dovendo affrontare sia incessanti indiscrezioni che continue critiche.

Con la morte della conduttrice, 'Love Island' si trova ad affrontare un nuovo lutto. Due ex concorrenti infatti si sono tolti la vita nel 2018, Sophie Gradon, e lo scorso anno, Mike Thalassitis. Le loro morti hanno suscitato un dibattito in Gran Bretagna sull'etica dei reality e sul dovere che le emittenti hanno di prendersi cura dei concorrenti. La rete televisiva ITV ha pubblicato nuove linee guida a maggio per promuovere il benessere dei concorrenti e ha anche offerto ai partecipanti una "formazione sulla gestione dei social media".