E' morta Edith Gonzalez, star della telenovela ‘Cuore selvaggio’

E’ morta a 54 anni per la recidiva di un cancro alle ovaie Edith Gonzalez, attrice nota al pubblico italiano per il ruolo di Beatrice nella soap opera ‘Cuore selvaggio’.

Negli anni 90 era diventata celebre proprio grazie alla telenovela trasmessa da Retequattro e vincitrice anche di un Telegatto come "Miglior telenovela" nel 1995 tra il 1994, in cui recitava accanto a Eduardo Palomo, anche lui scomparso precocemente nel 2003 stroncato da un attacco cardiaco a 41 anni.

Edith Gonzalez, nata a Monterey, aveva iniziato a recitare da bambina, debuttando ad appena 5 anni. Nella sua carriera ha recitato in tantissime soap come "Un uomo da odiare", "Rosa selvaggia" e "Amore senza tempo", “Anche i ricchi piangono”, e in circa 26 film. Nel 2016 la scoperta di un cancro alle ovaie, la speranza di guarigione e poi la recidiva che è stata fatale. Nell'ultimo post su Instagram, pubblicato per ricordare l'attrice, Edith compare accanto alla figlia 14enne.