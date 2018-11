Addio a Katherine MacGregor, la Harriet Oleson de ‘La casa nella prateria’

E’ morta Katherine MacGregor, attrice 93enne famosa per il ruolo di Harriet Oleson nella serie tv 'La casa della prateria'.

Dal 1974 al 1983, la MacGregor aveva interpretato uno dei personaggi principali del cast per tutte e nove le stagioni della popolare serie tv americana, dal nei panni dell'odiosa proprietaria dell'emporio "Oleson's Mercantile",mamma della capricciosa Nellie

Nel 1981 apparve nel game show "Family Feud", per poi dedicarsi soprattutto al teatro.

"Questa donna mi ha insegnato moltissimo sulla recitazione, i gioielli d'epoca... la vita", ha scritto sui social Melissa Gilbert, che nella serie interpretava l'adolescente Laura Ingalls Wilder.

Il telefilm ‘La casa nella prateria’ narra le vicende della famiglia Ingalls in una sperduta fattoria immersa nei boschi del Minnesota tra il 1870 e il 1890.

Basata sui romanzi di Laura Ingalls Wilder pubblicati tra il 1943 e il 1945, la serie Little house on the prairie è andata in onda in America a partire dal 1974 per nove stagioni (204 puntate) e in Italia dal 1985 (ancora oggi in replica su Paramount Channel).