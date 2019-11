Morta l'attrice Laurel Griggs: aveva 13 anni, fatale un attaco di asma

E' morta a soli 13 anni Laurel Griggs, amatissima star di Broadway e volto del Saturday Night Live. Fatale un attacco di asma, lo scorso 5 novembre, anche se la notizia della tragedia è trapelata soltanto in questi giorni.

Laurel Griggs aveva debuttato come attrice a Broadway a 6 anni e aveva recitato accanto a molte star di Hollywood in celebri film. Secondo quanto riferito dai suoi genitori al Post, la 13enne avrebbe perso la vita in seguito a una crisi respiratoria improvvisa e irreversibile. Laurel sarebbe stata trasportata d'urgenza al Mount Sinai Hospital ma ogni tentativo di rianimarla praticato dai medici sarebbe stato vano. I funerali della giovane sono stati celebrati l'8 novembre.

La Griggs aveva debuttato a teatro accanto a Scarlett Johansson in 'Cat on a Hot Tin Roof'. Fu scelta per recitare nel ruolo di Ivanka nel musical 'Once', ruolo che ha mantenuto più a lungo di qualsiasi altra attrice nella storia di Broadway. Laurel, inoltre, è apparsa in due episodi del Saturday Night Live e nel film 'Cafe Society' al fianco di Steve Carell, Kristen Stewart, Blake Lively, Parker Posey e Jesse Eisenberg. Tra un film e una comparsata in tv, frequentava la Clinton School. L'istituto scolastico è rimasto chiuso venerdì scorso in segno di lutto.