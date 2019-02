È morta Lisa Sheridan, attrice di Csi: è giallo sulle cause del decesso

E’ morta a 44 anni Lisa Sheridan, attrice americana nota al pubblico italiano per le sue interpretazioni nei telefilm come CSI, Legacy, Invasion e FreakyLinks.

Il manager dell'attrice ha confermato la notizia al magazine People: "È scomparsa lunedì mattina nel suo appartamento a New Orleans. Stiamo aspettando il rapporto dei coroner sulla causa della morte", ha fatto sapere l’agente escludendo la possibilità che la sua assistita si sia tolta la vita: "La famiglia ha confermato inequivocabilmente che questo non è un suicidio. Qualsiasi ipotesi che dice il contrario è assolutamente infondata al 100%".

Donna D'Errico, attrice nel telefilm Baywatch che con Lisa Sheridan aveva lavorato nel film ‘Only God Can’, ha scritto un lungo posto su Facebook dedicato all'amica e collega: "Ho appena ricevuto la notizia che la mia cara amica, l'attrice Lisa Sheridan, è morta. È stata ritrovata lunedì mattina. Io sono seduta qui stordita. Io e Lisa abbiamo girato un film insieme 5 anni fa e siamo diventate amiche dopo la fine delle riprese. È così raro trovare anime gentili come le sua in questa industria, in questa città... anche questo mondo".