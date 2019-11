E' morta Maria Perego, la 'mamma' di Topo Gigio

Addio a Maria Perego, l'autrice televisiva che nel 1959 ha creato il personaggio di Topo Gigio. Perego aveva 95 anni e stava lavorando al ritorno di Topo Gigio su Rai Yoyo, atteso per il prossimo anno.

La sua scomparsa è stata annunciata "con grande dolore" da Alessandro Rossi, amministratore della Topo Gigio srl: "La Signora è stata una eccezionale ambasciatrice della creatività italiana; Topo Gigio sembrava prendere vita dalle sue mani e con lei ha viaggiato nei paesi di tutto il mondo. E’ stata una infaticabile lavoratrice e fino alla fine ha lavorato su nuovi progetti, l’ultimo dei quali è la nuovissima serie a cartoni animati su Topo Gigio che verrà prossimamente trasmessa da Rai Yoyo. Ci mancherà moltissimo".

Maria Perego e la nascita di Topo Gigio

Topo Gigio ha festeggiato nel 2019 i 60 anni di vita. E' nato per la televisione nel 1959 e ha attraversato tutta la storia del piccolo schermo, da "Canzonissima" a "Lo Zecchino d'oro", passando dalla Rai anche alle reti commerciali. Con un successo che dall'Italia è diventato internazionale, trasformandosi in gadget, libri, dischi e cartoni animati. E Topo Gigio è entrato nell'immaginario popolare con frasi tipo "Ma cosa mi dici mai..." pronunciate con maliziosa voce accanto a Raffaella Carrà, Cino Tortorella e Memo Remigi.

Maria Perego in un’intervista aveva attribuito il suo enorme successo al fatto che fosse "il ritratto del candore, della fiducia in un mondo flagellato dai pericoli e dalle paure". Altri contribuirono fattivamente alla sua ideazione ed al suo successo, in particolare Federico Caldura, Guido Stagnaro e Peppino Mazzullo, sua voce storica.