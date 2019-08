Morta Nadia Toffa, l'ultimo post sorridente con Totò: "Vi bacio tutti". E l'appello per Don Maurizio

Ha raccontato la malattia apertamente, senza ipocrisie, chiamandola per nome e tenendo sempre allacciato il legame con il suo pubblico, a cui ha confidato i suoi traguardi più grandi e le sfide più difficili. Sin da quel dicembre 2017, quando è stata colpita da malore, Nadia toffa ha condiviso la sua battaglia contro il cancro con i telespettatori via social.

L'ultimo post di Nadia Toffa

L'ultimo post su Instagram risale allo scorso primo luglio, dopo un periodo di silenzio. Una foto, sorridente come sempre, in cui abbraccia il suo cagnolino, Totò: "Io e Totò unite contro l’afa. E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti".

L'appello per Don Maurizio

Qualche settimana prima, a giugno, aveva voluto lanciare un appello per Don Maurizio, sacerdote "sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, la nostra aria, il nostro cibo". "Vi prego diamo una mano a Don Maurizio - aveva scritto - Non lasciamolo da solo, perché Don Maurizio questa battaglia la combatte anche per noi, non dimentichiamolo e non lasciamolo da solo. Vi prego". Un post che racconta l'amore provato nei confronti della professione, delle sue battaglie, dei telespettatori.