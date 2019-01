È morta la giornalista Rai Paola Nappi

Paola Nappi, giornalista con alle spalle una carriera di cronista e di inviata, è morta oggi, 9 gennaio, a 55 anni.

Volto noto della Rai, la giornalista non si era più ripresa dal malore che la colpì il 13 febbraio del 2012, quando si sentì male al Giglio dopo aver seguito per i Tg della Rai il dramma del naufragio della Concordia.

L'annuncio della scomparsa è stato dato dal segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, dal presidente dell'Assostampa Toscana, Sandro Bennucci, e dai componenti degli organismi dirigenti della Federazione nazionale della Stampa e dell'Associazione Stampa Toscana, che “partecipano affranti al dolore della famiglia e dei colleghi della Rai per la scomparsa, dopo sette anni di sofferenze, della collega Paola Nappi”.



“La notizia della sua scomparsa colpisce l'intera categoria e dimostra, qualora ce ne fosse stato bisogno, il tipo di stress e di sacrificio ai quali sono sottoposti i giornalisti in prima linea” si legge in una nota del sindacato dei giornalisti.

I funerali i svolgeranno venerdì 11 gennaio, alle 15, nella chiesa di Santa Lucia ad Antignano, a Livorno.

Paola Nappi, il malore dopo un servizio sul naufragio della Concordia

Paola Nappi accusò un malore mentre scendeva sulle scale della chiesa al Giglio dove aveva seguito la messa in suffragio delle vittime del naufragio della Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012.

Il caso volle che in quegli istanti fosse già pronto a decollare un eliambulanza che la trasportò prima all'ospedale di Grosseto e quindi alle Scotte di Siena, dove venne operata a lungo per ridurre le devastanti conseguenze dell'emorragia cerebrale.

E' morta la giornalista Paola Nappi: il messaggio di cordoglio

"Apprendo adesso la notizia della scomparsa di Paola Nappi. Una giornalista e prima ancora una cara amica che da anni lottava per riprendersi da un gravissimo malore che l'aveva colpita sul lavoro mentre raccontava, all'isola del Giglio, la vicenda della Costa Concordia”, è il messaggio di Francesco Gazzetti, consigliere Pd in Regione Toscana, "addolorato per la scomparsa della collega Paola Nappi".

“La sua scomparsa mi provoca un dolore fortissimo e ricordo con immensa commozione la sua professionalità, la sua passione per il giornalismo ed il suo sorriso che anche in questi anni duri e difficili non ha mai perso. Ai familiari, agli amici ed ai colleghi di Paola giungano le mie più sentite condoglianze ed il mio abbraccio fraterno".