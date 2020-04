E’ morta Patricia Millardet, indimenticabile giudice de 'La Piovra'

È morta lunedì 13 aprile 2020 all'ospedale San Camillo di Roma per una crisi cardiaca l'attrice francese Patricia Millardet. Nata nel 1957 a Mont-de-Marsan, nella regione della Nuova Aquitania, Patricia Millardet aveva compiuto 63 anni lo scorso 24 marzo.

In Italia, dove viveva dalla fine degli anni '80, prima a Roma, sull'Appia Antica e poi a Castel Gandolfo, si era fatta conoscere al grande pubblico per aver interpretato il coraggioso e incorruttibile magistrato Silvia Conti ne 'La Piovra', tra il 1989 e il 2001. Nella sua carriera aveva recitato in moltissime produzioni cinematografiche e televisive, tra cui 'Il tempo delle mele 2' nel 1982. Aveva debuttato nel cinema italiano nel 1987, con il film tv di Carlo Lizzani 'Assicurazione sulla morte', mentre nel 1990 aveva recitato in 'Il sole anche di notte' di Paolo e Vittorio Taviani.

Inoltre, tra il 2001 e il 2003, era stata tra le protagoniste della fiction di Canale 5 'Il bello delle donne', dove interpretava il personaggio di Angelina Brusa.