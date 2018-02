Lutto in Mediaset: è morta Silvia Arzuffi, storica regista di 'Striscia la notizia' e 'Drive In'

Se n'è andata giovedì nella sua casa in provincia di Bergamo dove era tornata dopo una vita trascorsa a Milano. Poche ore dopo a raccontare a tutti quello che era successo ci hanno pensato i suoi ex "colleghi" di Striscia, quel miracolo televisivo che per anni ha costruito e ideato.

È morta, uccisa da un male incurabile, Silvia Arzuffi, ex attrice di teatro e regista di tanti programmi di successo Mediaset.

Come ricorda Milano Today, la sua carriera era iniziata sui palcoscenici di tutta Italia recitando i grandi classici, poi - dopo un'esperienza con una tv privata a Cuba -, a inizi anni '80 era scoccata la scintilla con la televisione. La sua era stata un'ascesa incredibile: Drive In nell'84, Paperissima dal '90, Striscia la notizia dall'anno dopo. E ancora, a conferma della sua bravura, Stranamore, Scherzi a Parte, la Stangata: tutte trasmissioni che hanno fatto scuola e segnato un'epoca.

Negli ultimi anni aveva tentato anche la fortuna "in solitaria", diventando regista di "Io e Margherita" e "Bar dolce bar", due sit-com trasmesse sul digitale terrestre.

In Lombardia aveva messo le sue competenza a disposizione di Telecity, che giovedì l'ha ricordata con un sentito "Riposa in pace". Anche Striscia la Notizia, nella puntata del 15 febbraio, le ha voluto dedicare la chiusura della puntata: "Oggi purtroppo ci ha lasciato Silvia Arzuffi, che è stata una registra di Striscia e Paperissima - le parole di Ficarra e Picone -. È una grande amica che ricordiamo con affetto e con un applauso".

Applauso che il pubblico le ha tributato, per un'ultima volta, mentre sullo schermo dietro era bene in vista una foto di Silvia.

Di seguito il video del ricordo di Silvia Arzuffi a Striscia la notizia