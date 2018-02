È morta ‘Sirio’, l'astrologa dei vip e della tv

Angela Gueli Alletta, da tutti conosciuta come ‘Sirio’, è morta a 85 anni a Milano dopo una lunga malattia.

L’astrologa dei vip e di varie trasmissioni televisive era ricoverata all’ospedale Niguarda dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate.

A riportare la notizia della scomparsa ripresa da Milano Today è stato il Corriere che la definisce "astrologa non maga" perché credeva davvero nella scienza che studia l'influenza dei pianeti sulle vicende umane.

Dalla sua casa milanese in zona Sempione per trent’anni ha redatto l'oroscopo del mensile ‘Astra’, tanto da diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati.

Nella sua lunghissima carriera ha presenziato a numerose trasmissioni Rai e Mediaset nel ruolo di ospite durante le quali annunciava le sue previsioni - memorabili quelle fatte prima dei mondiali di calcio o prima delle elezioni - indossando abiti lunghi, colorati ed eccentrici.

In tv è apparsa accanto a Maurizio Costanzo, Paolo Bonolis e Piero Chiambretti, che nel 2015 - questa la sua ultima esperienza televisiva - le aveva affidato un "angolo" in cui svelare la verità sul sesso dei vip attraverso lo studio delle stelle.

Giovedì, dopo l'ultimo saluto, Sirio è stata tumulata al cimitero Maggiore di Milano. I suoi cinquanta abiti di scena - rivela ancora il Corriere - saranno donati a una sartoria meneghina.