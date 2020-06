Star di TikTok trovata morta in casa a 16 anni, addio a Siya: “Era un talento brillante”

I social network perdono una giovane promessa: la star di TikTok Siya Kakkar è morta improvvisamente a soli 16 anni per quello che i media indiani riportano come un suicidio. La ragazza indiana è stata trovata senza vita nella sua casa a Preet Vihar, in Nuova Delhi, e il decesso è stato confermato dal suo manager Arjun Sarin che l’ha ricordata come un “talento brillante”.

Su Tik Tok, nuovo social network molto in voga tra i giovanissimi che permette di rendere virali i propri video creativi, Siya era seguita da oltre un milione di utenti, numerosi anche su Instagram e Snapchat. L'ultimo post condiviso su TikTok risale allo scorso mercoledì sera, 24 ore prima dell’improvvisa morte. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati dai suoi fan sui social network. "Date un'occhiata ai suoi video e potrete vedere che era così brava nei contenuti, è davvero triste che abbia fatto questa scelta. Se vi sentite depressi, per favore non fate quello che ha fatto Siya ", ha scritto il fotografo Viral Bhayani che pure collaborava con la TikToker.

“La sua famiglia è sotto shock e ha chiesto che venga rispettata la loro riservatezza. Non è stato trovato alcun messaggio che possa spiegare le ragioni del gesto”, ha riferito la polizia a Today Television.