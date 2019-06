E’ morta Valeria Valeri, grande attrice di teatro e serie tv

E’ morta Valeria Valeri, attrice e doppiatrice protagonista di una grande pagina dello spettacolo italiano. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la figlia Chiara, avuta dall’attore Enrico Maria Salerno.

Diversi gli sceneggiati e le fiction televisive a cui ha preso parte l’attrice scomparsa all’età di 97 anni: da ‘Il giornalino di Gian Burrasca’ a ‘Un posto al sole’, da ‘La famiglia Benvenuti’ a ‘Un medico in famiglia’, nella sua lunga carriera Valeria Valeri (al secolo Valeria Tulli) ha saputo dimostrare sempre un talento brillante anche nel doppiaggio, prestando la sua voce a grandi star internazionali e italiane come – per citarne solo alcune – Natalie Wood (in La grande corsa), Ellen Burstyn (Alice non abita più qui), Maggie Smith (Invito a cena con delitto), Lea Massari (La prima notte di quiete). Ha recitato anche nel film ‘Disperatamente Giulia’, nella serie tv ‘Compagni di scuola’ e in ‘Una famiglia in giallo’ accanto a Giulio Scarpati e Milena Miconi.

I funerali si svolgeranno domani, 12 giugno, alle ore 11,30 alla Chiesa degli Artisti di Roma in Piazza del Popolo.