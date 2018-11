Morte Bertolucci, la Rai cambia i palinsesti per celebrare il regista

La Rai cambia i palinsesti per ricordare il grande maestro del cinema italiano, Bernardo Bertolucci, scomparso questa mattina a 77 anni dopo una lunga malattia.

Su Rai1 dopo il tributo nel daytime di 'Uno Mattina', oggi pomeriggio ricordi e approfondimenti nel corso de la 'Vita in Diretta'.

Stasera poi la rubrica 'Cinematografo' dedicherà un lungo approfondimento agli indimenticabili capolavori di Bertolucci.

Su Rai2 stasera in prima serata andrà in onda in prima serata 'La tragedia di un uomo ridicolo', film di Bertolucci del 1981 con Ugo Tognazzi, Vittorio Caprioli, Anouk Aimée, Victor Cavallo e Laura Morante.

Su Rai3 è previsto alle 15.15 'Speciale Mixer: Nostalgia di un colossal', una lunga intervista di Giovanni Minoli a Bertolucci.

Stasera alle 20 'Blob' gli dedicherà un omaggio con interviste e scene dalle pellicole più famose.

Domani invece intorno alle 15 appuntamento con 'L'ultimo imperatore', vincitore di nove Oscar.

Rai Movie, alle 19.50, trasmetterà 'Bertolucci secondo il cinema', in cui Gianni Amelio passa una giornata sul set del film 'Novecento', esplorando il dietro le quinte di un grande affresco storico e cinematografico.

A seguire, alle 22.45, andrà in onda 'La strategia del ragno', una pellicola del 1970 prodotta dalla Rai con Alida Valli, Giulio Brogi, Tino Scotti, Franco Giovanelli e Pippo Campanini.

Su Rai5 alle 21.15 sarà la volta di 'Incontri Ravvicinati. Bernardo Bertolucci, Signor Oscar', un ritratto a cura di Antonello Aglioti.

Mentre su Rai Storia alle 20.40 è previsto 'Bernardo Bertolucci - Il suo Novecento', un ritratto inedito della poetica cinematografica del regista attraverso i set, le interviste e le premiazioni rintracciate negli archivi Rai.

Tutte le testate giornalistiche Rai dedicheranno inoltre servizi, interviste e approfondimenti per celebrarne il ricordo.