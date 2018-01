Addio a Aldo Foglia, l'ex colonnello dell'Aeronautica volto del meteo di Canale 5

L'ex colonnello dell'Aeronautica Militare Aldo Foglia è morto all'età di 84 anni. Negli anni Novanta, Foglia è stato il volto delle previsioni meteo del tg di Canale 5.

Abruzzese di nascita, ma bresciano d'adozione, il colonnello è morto improvvisamente. Dopo essersi sentito male domenica sera, è stato accompagnato in ospedale lunedì e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, fino al decesso, avvenuto nella tarda mattinata di martedì.

La veglia di preghiera è in programma per mercoledì sera alle 20: i funerali verranno celebrati giovedì 1 febbraio nella chiesa parrocchiale di Ghedi, alle ore 15.30, partendo dalla sua abitazione di Via Curvane.

Classe 1933, il colonnello Foglia si trasferisce ancora giovanissimo nella base militare di Ghedi, al servzio del Sesto Stormo. Nel Bresciano ci rimarrà per una vita intera: si sposa con Ester nel 1965, poi due figli, Fulvia e Stefano.

Dopo una lunga carriera in ambito militare, nei primi anni '90 viene assunto al Centro Epson Meteo, storica struttura privata del Milanese che opera nel campo delle previsioni meteorologiche professionali, in cui negli anni non sono mai mancati esperti di altissimo livello, come Mario e Andrea Giuliacci.

E' proprio a seguito della collaborazione con il Centro Epson che il colonnello Foglia arriva in televisione, su Canale 5 al telegiornale della mattina. Vi rimarrà per parecchi anni, continuando comunque a collaborare con la rete Mediaset fino al 2008.

