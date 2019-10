“E’ morto Alessandro Haber”: il tweet ‘ironico’ di Rai2 scatena la polemica

Mentre il programma di Rai2 ‘Maledetti Amici Miei’ veniva trasmesso in diretta, un tweet lanciato dall’account ufficiale Twitter del secondo canale ha scatenato gli utenti che in quel momento non guardavano il programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi

“Notizia Flash #Rai2 ultima ora: E' morto Alessandro Haber. L'attore si spegne all'età di 72 anni negli studi Voxson di Roma durante la puntata di #MaledettiAmiciMiei” è stato il lancio che commentava, in un discutibile modo che voleva essere scherzoso, il momento in cui in tv andava in onda la finta morte dell’attore, steso in una bara e attorniato dagli amici.

NOTIZIA FLASH #Rai2 ultima ora: E' MORTO #ALESSANDROHABER. L'attore si spegne all'età di 72 anni negli studi Voxson di Roma durante la puntata di #MaledettiAmiciMiei — Rai2 (@RaiDue) 24 ottobre 2019





“E’ morto Alessandro Haber”: il tweet di Rai2 durante la diretta di ‘Maledetti Amici Miei’

L’ironia che voleva segnare il momento televisivo in cui si celebrava il finto funerale di Alessandro Haber durante il programma ‘Maledetti Amici Miei’ non è stata apprezzata dagli utenti, visto il modo di annunciare la morte dell’attore come un’improvvisa ultim’ora. “Penso sia uno scherzo idiota. Che sia un hackeraggio o che sia stato scritto veramente dall'addetto Rai. Questo è il mio pensiero”, ha commentato qualcuno; “Vergognatevi”, scrive qualcun altro; “La rai non può fare questi scherzi per avere audience .. non si scherza con la morte”, l’osservazione di un altro utente che ha espresso lo stesso malcontento evidenziato anche da Giancarlo Leone, ex dirigente della televisione pubblica, che ha rilevato: “Di pessimo gusto vestirla come una notizia vera. Oltre ogni limite”.

Se il tentativo era quello di catalizzare l’attenzione sul programma che in queste settimane di messa in onda si è rivelato alquanto deludente dal punto di vista, è riuscito sì, ma il risultato non ha portato un incremento degli ascolti, fermi a 747mila telespettatori e uno share del 3.6% di share.

Di pessimo gusto vestirla come una notizia vera. Oltre ogni limite. — Giancarlo Leone (@giankaleone) 25 ottobre 2019