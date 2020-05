E’ morto Sam Lloyd, l’avvocato Ted della serie tv ‘Scrubs’

E’ morto a Los Angeles a causa di un tumore Sam Lloyd, noto per aver interpretato l'avvocato Ted Buckland nella serie tv "Scrubs - Medici ai primi ferri". L’attore aveva 56 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo agente, Kevin Turner, all'edizione online di The Hollywood Reporter. Nel febbraio 2019 gli fu diagnosticato un cancro ai polmoni inoperabile, lentamente diffusosi ad altri organi del corpo quali il cervello, il fegato, la colonna vertebrale. Di recente era stata lanciata una campagna su GoFundMe, promossa dal produttore di "Scrubs", Tom Hobert, e sua moglie Jill, per raccogliere fondi per curare l'attore, che ha incassato circa 160mila dollari.

Lloyd ha interpretato tutti e 95 gli episodi di "Scrubs" andati in onda nella serie originale dal 2001 al 2009. La star di "Scrubs", Zach Braff, ha reso omaggio a Lloyd su Twitter, scrivendo: "Addio a uno degli attori più divertenti con cui abbia mai avuto la gioia di lavorare. Ricorderò per sempre il tempo che abbiamo passato insieme". "Sto pensando molto oggi a Sam Lloyd oggi. Eri davvero un ragazzo gentile e dolce. Mancherà a molti", il pensiero del creatore di "Scrubs", Bill Lawrence:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La carriera televisiva di Sam Lloyd

Sam Lloyd era nato a Weston il 12 novembre 1963 ed era il nipote dell'attore Christopher Lloyd, famoso soprattutto per la sua interpretazione dell'eccentrico inventore Emmett "Doc" Brown nella trilogia di "Ritorno al futuro", dello zio Fester nei primi due film "La famiglia Addams", del giudice Morton in "Chi ha incastrato Roger Rabbit" e di Taber in "Qualcuno volò sul nido del cuculo". Sempre in tv Sam Lloyd ha impersonato lo psichiatra nella serie "Desperate Housewives" (2004-2005). E' apparso in episodi dei telefilm "Medium", "Numb3rs", "The Middle", "Modern Family" e "Shameless". Nel 2011-12 ebbe una parte nel telefilm "Cougar Town", dove diede di nuovo volto Ted Buckland, il personaggio di "Scrubs - Medici ai primi ferri", ma non più come avvocato bensì come cantante.