E' morto Beppe Bigazzi, volto storico della Prova del Cuoco

Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morto Beppe Bigazzi, noto volto de 'La Prova del Cuoco'. Come riporta Claudia Failli per ArezzoNotizie, Bigazzi, valdarnese di nascita, aveva 86 anni e lottava da tempo contro una grave malattia. Noto al grande pubblico con il diminutivo di Beppe è stato per anni protagonista al programma condotto da Antonella Clerici (ed oggi da Elisa Isoardi) di cui, nel 2000, divenne pure co-conduttore.

La carriera di Beppe Bigazzi

La sua passione per la gastronomia lo aveva portato da prima a curare una rubrica sul quotidiano Il Tempo e poi sbarcare in televisione a "La borsa della spesa", sezione all'interno del programma Unomattina su Rai 1. In seguito, è stato co-conduttore del programma Bischeri e bischerate sul canale Sky, Alice. Il 28 febbraio 2013 fece infine il suo ritorno alla La prova del cuoco.

Tra le controversie che lo hanno visto come protagonista c'è quella celeberrima culminata, il 15 febbraio 2010, con la sua sospensione da La Prova del Cuoco. Le ragioni sono tutte da attribuire alla citazione del proverbio "a Berlingaccio chi non ha ciccia ammazza il gatto" (che significa "il giovedì grasso chi non ha più carne da mangiare si ciba del gatto") durante la diretta tv Rai. In quella circostanza spiegò la procedura utilizzata per trattare la carne dell'animale per migliorarne il sapore, riferendo di averla consumata in diverse occasioni durante la sua infanzia passata a Terranuova Bracciolini, suo paese natale. A seguito delle polemiche suscitate dal caso, lo stesso Bigazzi - in un'intervista al Corriere della Sera - ebbe modo di spiegare il reale senso delle sue frasi dichiarando:

Negli anni '30 e '40 come tutti gli abitanti del Valdarno a febbraio si mangiava il gatto al posto del coniglio, così come c'era chi mangiava il pollo e chi non avendo niente andava a caccia di funghi e tartufi non ancora cibi di lusso. Del resto liguri e vicentini facevano altrettanto e i proverbi ce lo ricordano. Questo non vuol dire mangiare oggi la carne di gatto, ho solo rievocato usanze.

La scomparsa di Beppe Bigazzi è stata accolta dalla popolazione terranuovese e di tutta la provincia di Arezzo con grande sconcerto. Numerose le dimostrazioni di cordoglio che sono apparse pubblicamente sui social.