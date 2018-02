E' morto Bibi Ballandi, storico produttore tv. Fiorello: "Profondo dolore"

Lutto nel mondo della tv. E' morto all'età di 71 anni Bibi Ballandi, storico produttore tv. Nella sua carriera ha prodotto tante trasmissioni di successo, collaborando con personaggi del calibro di Gianni Morandi, Giorgio Panariello, Renato Zero, Fiorello. Da tempo era malato di tumore, come lui stesso aveva raccontato. Sotto la sua produzione sono nati anche programmi come "Ballando con le stelle" e "Ti lascio una canzone".

Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di volti dello spettacolo. Tra i primi ad arrivare, quello di Fiorello, che proprio a lui deve la rinascita professionale con l'indimenticabile show "Stasera pago io". "Questa sera #il rosario della sera su @radiodeejay non andrà in onda. Neanche domani. Bibi Ballandi è volato in cielo. Profondo dolore", scrive lo showman su Twitter. "Ciao Bibi - dice invece Antonella Clerici - Non dimenticherò il tuo buonumore, la tua emilianità, i tuoi saggi proverbi e parole e i nostri successi con i bambini di 'Ti lascio una canzone', tanti anni insieme. So che mi guarderai da lassù mangiando un piatto di tortellini della Lella".

Milly Carlucci, invece, è venuta a conoscenza della sua morte in diretta a "UnoMattina", dove era ospite proprio per lanciare la nuova edizione di "Ballando".

Leggi la notizia su BolognaToday.it

Questa sera#ilrosariodellasera su @radiodeejay non andrà in onda.Neanche domani.

BiBi Ballandi è volato in cielo.



Profondo dolore. — Rosario Fiorello (@Fiorello) 15 febbraio 2018

Ciao bibi non dimentichero’ il tuo buonumore,la tua emilianita’i tuoi saggi proverbi e parole.e i nostri successi con i bambini di tluc, tanti anni https://t.co/eIA7LBZfoQ che mi guarderai da lassu’mangiando un piatto di tortellini della Lella❤️ — Antonella Clerici (@antoclerici) 15 febbraio 2018