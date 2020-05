E’ morto Claudio Ferretti, voce storica di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’

Lutto nel mondo del giornalismo radiotelevisivo: all’età di 77 anni è morto a Roma Claudio Ferretti, storico giornalista della Rai dove iniziò il suo percorso nel 1963. Voce storica di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, Ferretti è stato anche tra i conduttori del Tg3 di Sandro Curzi di cui è stato capo della redazione sportiva. Il calcio, la boxe e il ciclismo sono stati gli altri sport da lui commentati nel corso della sua lunga carriera che dal 1998 al 2000 lo vide anche accompagnare gli italiani appassionati del Giro d’Italia con il programma ‘Processo alla Tappa’.

Claudio Ferretti, anche autore di diversi libri, era il figlio d’arte: suo padre era Mario Ferretti giornalista che raccontò all'Italia l'impresa di Fausto Coppi che nel 1949 – durante la tappa Cuneo-Pinerolo – riuscì ad arrivare al traguardo con ben 12 minuti di vantaggio su Gino Bartali. In quell'occasione, Ferretti pronunciò la frase che gli permise di entrare nella storia del nostro Paese: “Un uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi”.

Tra i primi ad esprimere il loro cordoglio tramite i social sono il conduttore Andrea Vianello e l'Usigrai. "No, Claudio Ferretti. Questo no. Ho lavorato con lui, una grande voce della radio, un ideatore di Tv. Mi spiace tanto -scrive Vianelli su twitter- Addio Claudio". "Claudio Ferretti e il racconto dello sport cambiò: non solo il gesto tecnico, non solo tattica e schemi ma anche e soprattutto spettacolo, cultura, storia, etica, impegno sociale", commenta sempre su twitter l'Usigrai.