È morto Edu Del Prado, attore nella serie tv ‘Paso Adelante’

E’ morto a soli 40 anni Edu Del Prado, attore spagnolo che in Italia raggiunse la popolarità come interprete di Cesar Martin nella serie tv madrilena ‘Paso Adelante’ in onda su Italia Uno nei primi Anni Duemila.

Da tempo Edu Del Prado, che avrebbe compiuto 41 anni ad agosto, lottava contro una grave malattia.

L’attore aveva indossato i panni del ballerino Cesar nell’ultima stagione del telefilm, ruolo che gli aveva consentito di partecipare ai concerti degli UPA Dance, il gruppo nato all’interno della serie e capitanato dall’attore, ballerino e cantante Miguel Angel Munoz.

Nel 2014, Edu aveva cercato il successo in Francia partecipando all’edizione francese di The Voice.

E’ morto Edu del Prado, il ricordo di Monica Cruz

Monica Cruz, sorella di Penelope che con Edu Del Prado aveva lavorato in ‘Paso Adelante’ nel ruolo di Silvia, ha dedicato al collega un post su Instragram.

“Non c’è miglior ricordo della tua voce. Buon viaggio amico”, ha scritto l’attrice in calce al video che mostra l’artista esibirsi in un brano.