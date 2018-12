Addio Ennio Fantaschini, la Rai cambia programmazione: tutti i dettagli

La Rai rende omaggio all'attore Ennio Fantastichini, scomparso ieri a Napoli, riproponendo oggi domenica 2 dicembre alcune sue magistrali interpretazioni. La programmazione prevista sarà quindi modificata.

Per ricordare il protagonista di numerose pellicole e fiction di successo, il Servizio Pubblico trasmetterà alle 15:05 su Rai Premium il tv movie ''La strada dritta'', miniserie trasmessa da Rai1 nell'ottobre del 2014. In serata il canale Rai Movie dedicherà un altro importante omaggio a Fantastichini con il film ''Mine vaganti'', diretto da Ferzan Ozpetek e per il quale l'attore romano vinse il David di Donatello come Miglior attore non protagonista. A seguire, alle 23:25, andrà in onda sempre su Rai Movie ''L'arrivo di Wang'', pellicola diretta dai Manetti Bros, vincitrice di un premio collaterale della 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.