E' morto Fabiano Vitucci, per l'ex corteggiatore di Uomini e Donne fatale lo schianto in moto

Fabiano Vitucci è morto in un terribile incidente stradale con la sua moto. Lo schianto, fatale per l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, è avvenuto venerdì 31 maggio sul ponte dell'Arno, tratto di strada che dalla città di Benedetto Varchi porta a Terranuova Bracciolini. Non c'è stato nulla da fare per il 29enne, finito sotto un furgone che arrivava dal senso di marcia opposto.

Dai rilievi della polizia e alcune testimonianze non ci sarebbero dubbi sulla responsabilità di Vitucci, che non sarebbe riuscito a rientrare nella propria corsia dopo un sorpasso, perdendo il controllo della moto e schiantandosi sull'asfalto. A chiarire ancora meglio la dinamica potrebbe essere il video registrato dalla Go Pro che il ragazzo aveva sul casco.

Fabiano, che aveva partecipato due volte al famoso programma di Maria De Filippi - la prima, nel 2011, come corteggiatore di Giorgia Lucini e la seconda, quattro anni dopo, per conquistare Valentina Dallari - si era trasferito da poco a Montevarchi con la fidanzata, con cui viveva. I funerali ci saranno martedì 4 giugno nella chiesa di San Luca a Galciana.