Addio a Filippo De Luigi, regista de ‘La Dottoressa Giò’: il commosso ricordo di Barbara d’Urso

A 81 anni è morto Filippo De Luigi, regista, attore e sceneggiatore che aveva portato al successo Barbara d’Urso con le prime stagioni della fiction ‘La Dottoressa Giò’. Appresa la notizia, la protagonista della serie di Canale 5 e conduttrice di Pomeriggio 5 ha condiviso con i follower la triste notizia con una storia Instagram corredata dal commento “Dolore. Punto” e una foto a cui ha affiancato la frase “Oggi mood un po’ triste. Un angelo in più in cielo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi era Filippo De Luigi

Regista, attore e sceneggiatore veneziano, ma pergolese di adozione, come ricorda Il Resto del Carlino Filippo De Luigi conobbe la città dei Bronzi negli anni ’97 e ’98, quando vi diresse la seconda serie della fiction ‘La dottoressa Giò’. Quei luoghi gli piacquero così tanto da acquistarci casa, fissandoci la residenza di questi ultimi 22 anni insieme alla moglie Katy. Oltre alle prime due stagioni della fiction di Canale 5, De Luigi ha diretto il film documentario ‘Ritorno a Bikini’ e quello sulla vita di Pietro Nenni e Bettino Craxi. Nel 1967 fu tra gli attori del film drammatico ‘I sovversivi’. In qualità di presidente dell’associazione ‘Pergola Nostra’ aveva curato la mostra del fotografo Walter Gaberthuel in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e il convegno contro il femminicidio dal titolo ‘Il rispetto, un valore sempre’ con la testimonianza di Paola Pitagora. A Pergola aveva anche fondato una scuola di teatro.

Gallery