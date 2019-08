“Sono devastato”: Schwarzenegger piange l’amico Franco Columbu

“Ti amo Franco. Ricorderò sempre la gioia che hai portato nella mia vita, i consigli che mi hai dato e lo scintillio nei tuoi occhi che non è mai scomparso. Eri il mio migliore amico”: così Arnold Schwarzenegger ricorda l’amico Franco Columbu, culturista e attore sardo, vincitore del titolo di Mister Olympia, morto ieri in Sardegna a 78 anni mentre faceva un bagno nelle acque di San Teodoro.

“Oggi sono devastato. Ma sono anche così grato per i 54 anni di amicizia e gioia che abbiamo condiviso”, scrive nel lungo messaggio social scritto a corredo di una serie di foto che lo mostrano insieme all’amico: “Abbiamo fatto tutto insieme. Siamo cresciuti, abbiamo imparato e amato. La mia vita è stata più divertente, più colorata, e più completa grazie a te. Mi mancherai sempre". Columbu aveva anche partecipato ad alcuni film dell'amico, come Conan il Barbaro, Terminator e L'implacabile.

Morto Franco Columbu, l'ex culturista amico di Schwarzenegger

L’ex attore e campione di culturismo Franco Columbu, originario di Ollolai, in provincia di Nuoro, ma da sempre residente a Los Angeles, è stato colto da un malore all'età di 78 anni mentre faceva un bagno nelle acque di San Teodoro, nella nativa Sardegna. Culturista di fama mondiale e amico di Arnold Schwarzenegger, Columbu si trovava in vacanza sull'isola. Subito trasportato in elicottero all'ospedale di Olbia, è morto appena arrivato al pronto soccorso.