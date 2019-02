E' morto Franco Rosi, voce del Supertelegattone di 'Superclassifica Show'

Franco Rosi, voce del 'Supertelegattone' e della palla psichedelica nel popolare programma degli anni 80 e 90 condotto da Maurizio Seymandi ‘Superclassifica Show’, è morto oggi all’età di 75 anni.

L’imitatore, al secolo Emilio Eros De Rosa, aveva iniziato la sua carriera di imitatore con Cino Tortorella, e divenne celebre anche per le imitazioni di Franco Franchi, Luciano Salce, Enrico Montesano, Fred Bongusto, Pupo e Mike Bongiorno. Con quest'ultimo aveva lavorato fin dal 1964 nella trasmissione 'La fiera dei sogni', per poi proseguire la sua collaborazione in 'Flash' e 'Giromike'.

Rosi aveva collaborato anche con Raimondo Vianello in 'Tante scuse', dove interpretava il ruolo di commentatore sportivo facendo la parodia del giornalista e telecronista sportivo Adriano De Zan.

Emilio Eros De Rosa era nato a Roma il 28 gennaio del 1944 e si è spento oggi nell'ospedale di Magenta.

(Di seguito la sigla del programma Superclassificashow condotto da Maurizio Seymandi iniziato nel 1980 e terminato nel 1994)