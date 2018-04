Morto Giuliano Cenci, addio al papà del Carosello

Il cinema d'animazione perde uno dei suoi pionieri. E' morto il regista fiorentino Giuliano Cenci, considerato il padre del Carosello. Aveva 86 anni.

Nel 1957 Cenci disegnò per la Philco le primissime pubblicità animate, ideando il famoso spettacolo a cartoni animati in onda sulla Rai diventato poi un cult della tv italiana. Da quel momento i maggiori talenti dell'animazione iniziarono ad esprimere tutto il loro estro Nel '60 fondò a Milano l'associazione Isca (Istituto per lo Studio e la Diffusione del Cinema d'Animazione, poi diventata Asifa Italia).

Tra le sue opere più famose "Un burattino di nome Pinocchio", del 1971, ma Cenci animò anche, negli anni '80 e '90, diversi personaggi dei cartoni come Pimpa e Lupo Alberto.