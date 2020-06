E’ morto Ito De Rolandis, tra i pionieri del telegiornale della Rai

Ito De Rolandis, il giornalista e scrittore tra i pionieri della televisione nazionale e protagonista della nascita del telegiornale della Rai, è morto all'età di 86 anni dopo un breve ricoveroin ospedale ad Asti. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Alessandro su Facebook.

La sua famiglia era discendente del patriota astigiano Giovanni Battista Gaetano De Rolandis detto "Zuanin" (1774-1796), considerato il padre della coccarda tricolore. Nato ad Asti nel 1934, Ito De Rolandis si era laureato presso l'Università di Torino. Entrato nel giornalismo ventenne, quale redattore del Giornale Radio alla Rai, nel 1954 partecipò alla nascita del telegiornale del Canale Nazionale con Piero Angela, Enzo Tortora, Emilio Fede e Gigi Marsico.

Dal 1961 al 1981 è stato alla "Gazzetta del Popolo" di Torino con Arturo Chiodi, Giorgio Vecchiato e Michele Torre. De Rolandis ha collaborato per molti anni con "Il Messaggero" di Roma, "Il Secolo XIX" di Genova, "Il Resto del Carlino" di Bologna, "La Nazione" di Firenze, l'agenzia di stampa AdnKronos, con settimanali e mensili italiani e stranieri. Ito De Rolandis, testimone di molti dei maggiori avvenimenti di cronaca e di attualità di questi ultimi quarant'anni, ha scritto numerosi saggi e opere di narrativa come "Giovanni XXIII il Papa Buono", "Torino Dopoguerra", "Cara e Vecchia Torino", "Oltre la cronaca", "Attacco alla Sindone", "Enrico Berlinguer", "Maria Josè", "Europa Anno zero", "La terra sconfitta". Nel 1994 aveva vinto il premio Diamond per i suoi studi sulla Sindone. Nel 1995 ha realizzato una ricerca sulla nascita della tv a Torino.