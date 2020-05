È morto John Peter Sloan, l'attore e insegnante che fece amare l'inglese agli italiani

Ci ha fatto sorridere. E ci ha fatto amare la lingua inglese. Addio a John Peter Sloan, l'insegnante d'inglese più famoso e il più amato d'Italia. La notizia della morte dell'attore, cantante e comico inglese, diventato noto al grande pubblico grazie al suo rivoluzionario metodo d'insegnamento della lingua, si è diffusa molto velocemente nell'ambiente teatrale meneghino, dov'era molto ben voluto dai colleghi. È scomparso improvvisamente a Menfi, in Sicilia, dove si trovava in vacanza. A dare la notizia su Facebook gli attori Herbert Pacton e Maurizio Colombi.

Da alcuni anni viveva ad Agrigento insieme alla sua compagna e qui, oltre a insegnare, con una fondazione si occupava di cani randagi. L'ultimo post su Facebook del prof è del 22 maggio e ironizza proprio sulla 'sua' Sicilia.

A dare la conferma della sua morte improvvisa sono alcuni colleghi che con lui hanno condiviso il palco. Maurizio Colombi scrive: "Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingam. John Peter Sloan, un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto. Tvb".

Con grate e toccanti parole lo ricorda Herbert Pacton: "Hai saputo tirare fuori il meglio di me, come persona e come attore, abbiamo riso cosi tanto lavorando fianco a fianco. Ho sempre avuto una grandissima ammirazione per le tue idee geniali, mi hai preso sotto la tua ala e mi hai fatto planare e sono stati momenti incredibili. Ora mi risuona la tua voce in testa, con gli occhi pieni di lacrime mentre accenno ad un sorriso perché sento la tua voce che mi dice una cazzata. Ti ho voluto sempre sempre sempre un gran bene amico mio ed ora ti devo dire addio. Ti porterò per sempre nel mio cuore Mate".

Chi era John Peter Sloan

Come ricostruisce MilanoToday, Joan, di padre irlandese e madre inglese, a 16 anni lascia Birmingham e viaggia per l’Europa come cantante e chitarrista. Fonda un gruppo rock, i The Max, dei quali è il frontman. La band rimane attiva fino al 2000, quando nasce sua figlia, Dhalissia.

allora si dedica in Italia all’insegnamento della lingua inglese, per la quale propone un proprio metodo, nel quale gioca un ruolo determinante la componente ludica. Nel 2007 diventa noto al pubblico milanese per alcuni spettacoli educativi in lingua inglese portati in scena al teatro Zelig, nell’ambito della rassegna Zelig in English. Successivamente scrive diversi spettacoli teatrali che lo vedono protagonista e regista, rivolti a studenti, stranieri che vivono in Italia o amanti della lingua inglese.

Gli spettacoli ottengono un buon successo: Culture Shock, An Englishman in Italy, Full Moon, spettacolo di dark comedy e Instant English. Sloan è affiancato da un cast di attori comici inglesi e italiani. Interpreta inoltre il monologo in inglese Defending the Caveman di Rob Becker per il pubblico italiano. Scrive e interpreta il monologo I am not a Penguin, rappresentato nei maggiori teatri italiani.

Un’altra chiave didattica è quella dell’insegnamento attraverso articoli-lezioni in vena umoristica, pubblicate da Speak Up e dal settimanale Diva e Donna; inoltre insegna attraverso la pubblicazione di podcast gratuiti e l’applicazione English Now.

Il libro Instant English (2010) vende oltre 300.000 copie diventando il manuale di inglese più venduto in Italia, ripubblicato con successo anche in Francia, Germania, Spagna, Polonia e Brasile. John Peter diventa un caso editoriale. Per questo seguono altri quattro libri sempre di successo: English in viaggio (2011), edizioni Gribaudo, che si propone come manuale pratico e veloce per cavarsela in vacanza all’estero; Instant English 2 (2011), edizioni Gribaudo; anche nella versione Instant English 2 for Spain; Lost in Italy (2013), Mondadori; English al Lavoro (2013), Mondadori.

Collabora con il gruppo la Repubblica e l’Espresso, con il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport. È ospite di trasmissioni televisive - Geppi Hour, Andata e ritorno, Glob – L’osceno del villaggio, Report condotto, Quelli che il calcio, Zelig Off, La Scimmia, Amici di Maria De Filippi, Zelig Circus, Cristina Parodi Live, Le invasioni barbariche, Verissimo, Mattino Cinque, La vita in diretta. Insomma dovunque ci fosse bisogno di una personalità divertente e brillante, John Peter Sloan dava il suo contributo.