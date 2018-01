È morto il padre di Ezio Greggio: l’annuncio in diretta a ‘Striscia la Notizia’

E’ morto ieri, all’età di 95 anni, Nereo Greggio, padre del conduttore televisivo Ezio Greggio.

L’annuncio e le condoglianze al collega che ha lasciato il bancone di Striscia la notizia poche settimane fa, sono arrivate ieri da parte di Gerry Scotti e Michelle Hunziker, durante la diretta del tg satirico.

“Ciao Nereus” è stato il saluto per l’uomo che spesso veniva chiamato così dal figlio al termine della trasmissione che lo ha reso famoso. La puntata si è conclusa senza stacchetto e senza alcun jingle.

Come fa sapere La Stampa di Biella, Nereo Greggio era in pensione da tempo dopo un impiego come direttore di un’azienda tessile dove lavorava anche la mamma dello showman della tv Luciana Boggiani, scomparsa lo scorso anno. La storia e i numerosi aneddoti raccontano come Nereo auspicava per il figlio Ezio un futuro in banca, un lavoro certo e sicuro, mentre Ezio tentava di entrare nel mondo dello spettacolo al Derby a Milano, prima di incontrare Antonio Ricci a Mediaset.

Tempo fa Ezio Greggio aveva condiviso sui social la foto che lo ritraeva con il padre: “Un mito” era stata la didascalia che accompagnava il ritratto dei due.