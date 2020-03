Lutto a ‘La prova del cuoco’, morto il papà di Daniele Persegani. Antonella Clerici: “Non sei solo”

Daniele Persegani, uno degli storici chef della trasmissione di cucina di Rai Uno ‘La prova del cuoco’, ha perso il papà. A dare l'annuncio via Instagram è stata l'ex conduttrice Antonella Clerici che ha rivolto un messaggio di grande affetto al cuoco, dal 2016 volto noto ai telespettatori del programma condotto da Elisa Isoardi e ora sospeso per via dell’emergenza sanitaria in corso.

"È mancato il papà di Daniele Persegani", si legge a corredo della foto che la mostra accanto allo chef durante una vecchia puntata della trasmissione: "Ti voglio bene amico mio, vorrei abbracciarti forte e dirti che non sei solo. Oggi un po' di silenzio e preghiera". Tra i tanti messaggi che hanno condiviso l’affettuoso pensiero di Antonella Clerici, anche quello del destinatario, colpito dal suo gesto: “Grazie Antonella, anche a nome della mia famiglia per le tue parole che leniscono un po’ il gran dolore e della sensibilità! Sentire questo affetto ci fa stare meno male!”.

Chi è Daniele Persegani

Nato a Cremona nel 1972, Daniele Persegani è tra i protagonisti de ‘La prova del cuoco’ dal 2016. Nel 2018 ha anche partecipato al programma Detto fatto. Dal 2012 è consulente per l'alimentazione e cuoco di Casa Azzurri e nel 2014 è stato lo chef della Nazionale di calcio italiana durante i mondiali di calcio in Brasile.