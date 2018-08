E' morto Stefan Karl Stefansson, il Robbie Rancido di "Lazy Town"

E' morto l'attore islandese Stefan Karl Stefansson, famoso per aver interpretato Robbie Rancido nella serie tv per bambini "Lazy Town", andata in onda dal 2004 al 2014. Da due anni lottava contro un cancro al pancreas.

43 anni, Stefansson deve al personaggio di Robbie Rancido non solo la notorietà ma anche un premio ai Bafta Award nel 2006. Ad annunciare la sua scomparsa la moglie su Facebook:

"Il mio amato Stefan Karl Stefansson, 43 anni, è deceduto dopo aver combattuto per due anni contro un aggressivo cancro al pancreas. Per suo volere, non ci saranno funerali. Le sue spoglie saranno sparse in segreto in un oceano lontano. La famiglia di Stefan vuole esprimere la sua gratitudine per il sostegno e il calore ricevuti negli ultimi anni"

Tanti i messaggi di affetto per l'attore, amatissimo dai più giovani ma anche dal pubblico adulto che per anni ha seguito le sue gesta da anti-eroe.