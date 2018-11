Addio Sandro Mayer, il saluto degli amici vip

La notizia della morte di Sandro Mayer ha sconvolto il mondo dello spettacolo e del giornalismo, che in tv e sui social sta omaggiando in queste ore il baronetto del gossip. Sbigottita Eleonora Daniele, che lo ha appreso in diretta a Storie Italiane, e poco dopo anche Elisa Isoardi ha ricordato commossa il giornalista durante La Prova del Cuoco, mostrando una loro recente foto: "Un grande direttore, ricordo la nostra battaglia contro le fake news".

Sono tanti i colleghi e gli amici vip, affezionatissimi a Mayer, che sui social gli dedicano un ultimo saluto. Tra le parole più toccanti quelle di Milly Carlucci, che negli ultimi anni gli ha sempre riservato un posto speciale a "Ballando con le stelle". Mancherà a tutti il direttore, ma soprattutto mancherà a tutti Sandro.

Di seguito l'omaggio dei vip a Sandro Mayer