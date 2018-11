E' morto Sandro Mayer, addio al giornalista delle star

Lutto nel mondo del giornalismo e della tv. E' morto Sandro Mayer, direttore dei settimanali DiPiù e DiPiù Tv, negli ultimi anni presenza fissa nel programma di Rai 1 "Ballando con le stelle". Aveva 77 anni.

Mayer è deceduto nella notte di giovedì all'ospedale Fatebenefratelli di Roma. Nato a Piacenza nel 1940, laureato in Scienze Politiche, iniziò a lavorare come traduttore per poi dedicarsi anima e corpo al giornalismo. Una carriera importante e costellata di successi la sua, al via con la direzione di diverse riviste femminili come Dolly e Novella 2000, per poi passare alla guida di Epoca, nel 1981. Nell'83 arriva la direzione del settimanale Gente, dove restò per venti anni. Dal 2004 al timone delle testate di Cairo Editore DiPiù e DiPiù Tv.

Tante anche le partecipazioni televisive che hanno fatto di lui un personaggio molto amato, oltre che un giornalista di spessore: "Domenica In", "Buona Domenica" e appunto "Ballando con le stelle" accanto a Milly Carlucci e tutta la sua squadra che oggi lo saluta con dolore e tanto affetto. "Addio, Sandro - scrive Ivan Zazzaroni sui social - Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto #Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle 'sorprese' per le quali ti prendevamo in giro. Mancherai a me e alla squadra".