È morto Tinin Mantegazza, creatore di Dodò dell’Albero Azzurro e delle 'telefiabe'

Il mondo dello spettacolo perde un grande protagonista, Tinin Mantegazza, scrittore, pittore e scenografo, protagonista di spicco del teatro per ragazzi noncé illustratore e autore di libri per l'infanzia. Lui l’inventore delle "telefiabe", sua la creazione del simpatico pupazzo Dodò, protagonista della trasmissione Rai ‘L'albero azzurro’. L'artista aveva 89 anni ed è stato colto ieri pomeriggio da un malore (da tempo soffriva di diabete) mentre si trovava nella sua casa di Cesenatico, dove viveva da oltre trent'anni: soccorso d'urgenza, è morto in serata all'ospedale Bufalini di Cesana.

La carriera di Tinin Mantegazza

Nel 1958 Mantegazza ha iniziato a lavorare in Rai firmando alcuni importanti programmi rivolte ai bambini tra i 4 e i 7 anni, tra cui spiccano "Telefiabe" e "L'albero azzurro", per il quale nel 1990 creò il simpatico uccello Dodò, pupazzo protagonista a pois giallo dal lungo becco. In Rai Tinin ha lavorato molto con la moglie Velia (anche regista). Nella sua lunga carriera ha creando più di duemila pupazzi teatrali e televisivi. Sempre in Rai ha collaborato per oltre 18 anni con Enzo Biagi, realizzando i disegni delle schede dei programmi condotti dal giornalista, compreso "Il Fatto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ha fondato nel 1977 l'Astra, Associazione Teatro Ragazzi e nel 1978 la compagnia milanese Il Teatro del Buratto Come autore e illustratore per bambini ha pubblicato tra gli altri libri "La storia di Rosanna detta Cappuccetto Rosso" (Gallucci, 2012) e "I tre porcellini e il lupo puzzone" (Il Ponte Vecchio, 2005) ed ha illustrato la fiaba "Il mistero dei bisonti scomparsi" di Massimo Carlotto (Gallucci, 2015). In anni recenti Mantegazza ha scritto due libri autobiografico "Le sette vite di un creativo irriverente" (Corsiero editore, 2019) e "La libraia di piazzale Loreto. Vie, piazze e storie di Milano in guerra e liberata" (Corsiero Editore, 2016) e una raccolta di racconti "Restituiamo Roma al Vaticano. (con tante scuse) e altri esercizi di scrittura" (Corsiero Editire, 2019). Ha scritto anche il racconto "Il giocoliere" (Fondazione Tito Balestra Onlus, 2011).