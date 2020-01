E' morto l'attore Vito Molaro, recitò in 'Un Posto al Sole'

E' morto Vito Molaro, giovane attore napoletano - di Tufino -, noto per aver recitato nella soap 'Un Posto al Sole'. Affetto da fibrosi cistica, da qualche giorno era ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Roma per un aggravamento respiratorio. Si è spento nella notte del primo dell'anno.

Nelle ultime settimane, quando le sue condizioni si erano aggravate, l'attore aveva pubblicato sui social diverse foto accompagnate dalla scritta: "Si ha sempre una ragione per risollevarsi, sempre". Molaro ha recitato in film di successo come "Troppo napoletano", accanto a Serena Rossi, "Tutto Apposto", "San Valentino Stories" e "Il mio uomo perfetto".