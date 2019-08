Morta Nadia Toffa, il ricordo dei colleghi. Da Savino a Barbara d'Urso: "Ciao guerriera"

Nadia Toffa è morta a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La storica conduttrice de 'Le Iene' è stata salutata da migliaia di messaggi di cordoglio sui social network. A lasciarli, i telespettatori che l'hanno amata e i colleghi che l'hanno conosciuta e non dimenticano la forza con cui ha combattuto la sua lotta.

Toffa ha lottato contro il cancro dal dicembre del 2017, quando è stata colpita da un malore in un albergo di Trieste, città in cui si trovava per girare un servizio. Da allora ha cominciato le cure, senza mai arrendersi: fino a metà maggio era dietro al bancone de 'Le Iene', show di intrattentimento di Italia Uno, a dimostrazione dell'amore provato nei confronti della professione e dei telespettatori, a cui ha sempre raccontato apertamente, senza ipocrisie, la sua malattia.