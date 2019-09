Taranto omaggia Nadia Toffa: ecco il murales ad un mese dalla scomparsa

E' scomparsa da un mese, ma le sue battaglie non sono state dimenticate. È Taranto, comune di cui la giornalista delle Iene era diventata cittadina onoraria, a dedicare un omaggio particolare a Nadia Toffa. Un murales nel rione Salinella per la giornalista che, nel corso della sua carriera, ha realizzato numerosi servizi sull’llva e sull’emergenza inquinamento nella città pugliese.

Il volto della conduttrice de 'Le Iene', stroncata da un tumore al cervello, è infatti comparso su un muro della città. Un murales di grandi proporzioni, e attualmente ancora in fase di realizzazione, in via Lago di Monticchio, dove Nadia appare sorridente e con indosso lo smoking da Iena. La foto del murales è stata pubblicata dal gruppo Facebook "Solo a Taranto". Sono già migliaia le condivisioni e i commenti sui Social: ennesima testimonianza di quanto la giornalista di Mompiano fosse amata dal grande pubblico.