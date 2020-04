'Musica che unisce', assente Cristina D'Avena: lo sfogo sui social

'Musica che unisce', questo il titolo della maratona musicale in onda martedì sera su Rai1, messa in campo per raccogliere fondi per la Protezione Civile, a cui hanno partecipato tantissimi nomi della musica italiana. E la musica ha unito, anche se qualcuno è rimasto fuori.

Tra i grandi assenti Cristina D'Avena. La regina delle sigle dei cartoni animati ha un po' di amaro in bocca per non aver partecipato, come spiega sui social: "In questo momento così delicato avrebbe fatto molto piacere anche a me partecipare all'iniziativa 'Musica che unisce' insieme ai miei colleghi. Sarebbe stato un ottimo modo per dare, nel mio piccolo, un contributo attraverso la mia musica che unisce da sempre i 'bambini di tutte le età', aprendo i cuori e cercando di distogliere i pensieri da questa situazione così difficile".

Nessuna polemica da parte della cantante, ma una considerazioni con cui in molti sono d'accordo. "Un gran peccato" commenta un utente, "Manca il tuo bellissimo cuore in questa serata" aggiunge un altro, e ancora "Le tue canzoni mettono allegria e in questo momento ne abbiamo tutti gran bisogno". Insomma, la mancanza di Cristina D'Avena si è sentita, ma si può recuperare giovedì e sabato, alle 22.30, sulla sua pagina Instagram: una diretta da casa sua per cantare insieme.