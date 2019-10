Il raptus hot di Alessandra Mussolini, bacia Sgarbi e le esce un seno

(Nel video sopra Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi a 'Live - Non è la d'Urso')

Colpo di scena bollente domenica sera a 'Live - Non è la d'Urso'. Fianco a fianco contro quattro agguerriti 'sferati', Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini hanno deposto le armi per sostenersi nella dura battaglia televisiva. La più furente è stata Daniela Martani, che ha incalzato i due con velenose domande e frecciatine, infiammando l'atmosfera... In tutti i sensi.

Per eludere la pasionaria vegana, infatti, Alessandra Mussolini ha dato vita a un siparietto hot con la complicità di Sgarbi. "Barbara, dato che è stata una puntata difficile per te, perché abbiamo visto il blocco precedente allucinante, noi volevamo essere carini - ha detto ironica alla padrona di casa -. E per te, per la prima volta, e l'ultima, mi bacio Sgarbi". Detto fatto. L'ex eurodeputata ha stampato un bel bacio sulle labbra al critico d'arte, suo storico rivale, regalando anche un fuori di seno.

"Ti è uscita una tetta Alessandra" ha subito fatto notare Barbara d'Urso, tra le risate. E il trash è servito.