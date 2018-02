Nadia Toffa e il cancro, il saluto della piccola Gabriella: “Sei una guerriera come me”

Una guerriera vera, sincera e coraggiosa: con l’annuncio sulla sua malattia, reso in diretta a ‘Le Iene’ in occasione del suo ritorno in tv dopo il malore dello scorso dicembre, Nadia Toffa ha dimostrato ancora una volta di essere una donna tenace e capace di infondere forza.

"Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L'intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola cellula rimasta e quindi ho seguito i consigli del medico e ho seguito le cure previste. Ora è tutto finito: il 6 febbraio ho finito la radio e la chemio" ha detto la giornalista in diretta tv nel corso di un discorso che è stato apprezzatissimo e commentato da gente comune come da personaggi del mondo dello spettacolo e della politica.

A questi nelle ultime ore, si è aggiunto quello più bello: a mandarglielo è stata la piccola Gabriella, la bambina di Taranto che aveva raccontato a Nadia le lacrime per la chemioterapia e la perdita dei capelli e che la conduttrice aveva citato nel corso del suo intervento.

“Se ce l’ha fatta uno scricciolo come Gabriella, ce la posso fare anche io” erano state le sue parole, alle quali adesso Gabriella ha replicato con un video dolcissimo.

“Ciao Nadia, ieri mi hai fatto emozionare, tu sei una guerriera come me ora. Non preoccuparti per i capelli perché crescono più forti e più lunghi di prima. Un bacione da Gabriella. Ti aspettiamo qui a Taranto” ha esclamato la bimba nel filmato girato da mamma Paola e pubblicato da Repubblica.it Bari (qui il video).

Nadia Toffa, il messaggio di Pif

Ai tanti messaggi per Nadia Toffa si è aggiunto anche quello di Pif: “Quello che ti voglio dire te lo dico alla Nadia Toffa, così, guardandoti vicino. Perché Nadia Toffa quando ti parla ti si mette davanti e tu dici ‘o mi dà una capocciata o scappa la pomiciata’. In realtà è lei che non riesce a non parlare se non ti guarda così. Ti volevo dire che sono molto orgoglioso di conoscerti, sono molto orgoglioso di poter dire di conoscerti, di poter dire in giro ‘io quella ragazza la conosco’ e mi piacerebbe avere un quarto del coraggio che hai tu. Per finire ti voglio dire che ti voglio molto molto bene”.