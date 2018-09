Nadia Toffa, i capelli ricrescono: “Non si rimane pelati per sempre”

Due nuove foto postate su Instagram da Nadia Toffa sono state l’occasione perché la conduttrice delle Iene aggiornasse i follower sul suo stato di salute e sull’entusiasmo con cui sta per tornare in tv.

In posa sorridente, baciata dalla sua mamma e dal collega e amico Marco, la protagonista del programma di Italia Uno ha raccontato in calce alla foto di essere tornata a Milano dopo le vacanze e di essere pronta alla nuova stagione televisiva che affronterà con la felicità di chi ama il proprio lavoro.

Come al solito, decine sono stati i fan che hanno riempito di auguri la conduttrice a cui sono arrivati anche i complimenti di chi ha notato i suoi bellissimi capelli, ricresciuti dopo le cure contro il cancro a cui si sta sottoponendo.

Nadia Toffa: “Dopo chemio e radio i capelli ricrescono”

“Ti sono ricresciuti i capelli! Wow stai benissimo!” ha commentato un follower; “Non si rimane pelati per sempre. Sono capaci di scrivere che sono finti ora, vedrai!” è stata la notazione ironica di Nadia Toffa che a un altro utente, sempre a proposito dei sui suoi capelli, ha aggiunto: “Ma la gente non sa che dopo chemio e radio i capelli ricrescono?! Non si rimane pelati a vita”.

A chi poi le ha chiesto ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute, Nadia Toffa ha puntualizzato: “Non sono guarita. Sono qui viva e continuo terapie. Nel frattempo i capelli crescono e io sono sempre più figa. Dai che manca poco!”.

E i telespettatori non vedono l’ora di riabbracciarla, seppur a distanza, attraverso lo schermo della tv che la riporterà nelle case di chi le vuole bene e la sostiene sempre.