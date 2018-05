Nadia Toffa salta l’ultima puntata de ‘Le Iene’: il messaggio dei colleghi

Stavolta nessun messaggio postato su Instagram ha anticipato l’assenza di Nadia Toffa da ‘Le Iene’ che ieri, 20 maggio, è andato in onda per l’ultima domenica della stagione.

A differenza delle scorse settimane, la conduttrice - che nelle serate precedenti è stata costretta a malincuore a rinunciare alla conduzione del programma di Italia Uno - non ha dato notizie di sé attraverso i suoi canali social, sempre seguitissimi dai fan che sostengono la sua battaglia verso la guarigione dal giorno del malore improvviso e dell’annuncio di aver scoperto un cancro.

“Stasera ci guarda da casa, sta riposando” è stato l’unico aggiornamento di Nicola Savino ai telespettatori che si sono ritrovati la famigerata scrivania dello studio priva della presenza del sorriso e della solarità della sua conduttrice.

Nel corso della diretta della puntata del 14 maggio, Nadia Toffa aveva sorpreso i fan con una telefonata: “Vorrei essere lì con voi” aveva confidato la dolce ‘iena’ ai colleghi in quella chiamata, ma stavolta nulla di tutto questo.

Infine, “Grazie per aver seguito con noi l’appuntamento con le Iene. Noi ritorniamo mercoledì 23 maggio per l'ultima puntata della stagione con Ilary Blasii, Teo Mammucari e la Gialappa's Band” si legge sulla pagina de Le Iene, mentre il primo piano di Nadia risalente al 13 maggio, giorno dell’ultimo aggiornamento social, assicura: “Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi”.

E la schiera numerosa dei suoi fan non può fare altro se non aspettarla con tutto il calore che merita.