Nadia Toffa torna sui social: “Che bello uscire tra amici”

Ogni foto, ogni suo post pubblicato sulle pagine social, diventa subito il luogo virtuale in cui i fan si ritrovano per augurare il meglio: questo è quanto accade a Nadia Toffa, l’amatissima conduttrice che è tornata a condividere con i follower un momento di spensieratezza.

“Ieri serata divertente tra amici. Grazie alla mia amica Bea che ha congelato questo istante” ha scritto la ‘Iena’ del programma di Italia Uno a distanza di due settimane dal messaggio pubblicato nel giorno del suo compleanno.

Gli hashtag #amici #lastnight #chebellouscire fanno da cornice al sorriso solare che da mesi manca ai telespettatori della trasmissione, costretta com’è a combattere contro il cancro scoperto lo scorso dicembre.

Pur non facendo accenno alle sue condizioni di salute, la vitalità fermata nello scatto appena pubblicato lascia sperare che la via verso la completa guarigione sia sempre più in discesa, così da permettere a Nadia Toffa di tornare presto in tv nella prossima stagione.

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto

Intanto nei giorni scorsi, un importante riconoscimento è arrivato a Nadia Toffa per una delle sue tante battaglie al fianco di chi ne ha più bisogno.

Il Consiglio comunale di Taranto ha conferito all'inviata e conduttrice de Le Iene la cittadinanza onoraria. La decisione è arrivata dopo l'approvazione, nel febbraio scorso, della mozione presentata dal consigliere Marco Nilo che si era fatto portavoce di centinaia di cittadini attraverso appelli lanciati sui social network.