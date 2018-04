Nadia Toffa torna a ‘Le Iene’: "Un semplicissimo vi voglio bene!”

I fan di Nadia Toffa possono tirare un sospiro di sollievo: dopo la preoccupazione per la sua salute alimentata dall’assenza improvvisa di domenica scorsa a ‘Le Iene’, la conduttrice del programma di Italia Uno è pronta a tornare al suo posto.

"Un semplicissimo vi voglio bene! Ci vediamo domenica. Buon tutto nel frattempo. Baci immensi da questa faccetta da riposino” ha scritto l’autrice di numerosi servizi televisivi in calce alla foto che mostra il suo primo piano acqua e sapone e che assicura la sua presenza nella puntata di domenica 15 aprile.

La ‘Iena’ era stata costretta a saltare la scorsa puntata del programma spiegando via social di sentirsi "provata" dalle cure e di aver bisogno di riposo.

Due mesi fa la Toffa aveva svelato le ragioni del malore che l'aveva colta a dicembre: "Ho avuto il cancro", aveva detto in una memorabile puntata de ‘Le Iene’: "In questi due mesi mi sono curata, ho fatto chemioterapia e radioterapia dopo un'operazione, perché dei meravigliosi medici mi hanno operata e mi hanno tolto il cento per cento di questo cancro. Ho fatto una radio e una chemioterapia preventiva, perché poteva essere rimasta una piccola cellula che la tac non vedeva. Il medico mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: se tu fossi mia figlia io farei così. C'è una data molto importante per me, che è il 6 febbraio: cinque giorni fa ho finito la radio e la chemio".