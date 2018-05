Le Iene, Nadia Toffa salta l'ultima puntata del mercoledì. Il calore dei fan: “Ci manchi”

Con la puntata di ieri, mercoledì 23 maggio, ‘Le Iene’ hanno concluso la stagione televisiva tristemente segnata dal malore che ha colpito Nadia Toffa, conduttrice amatissima dal pubblico di Italia Uno e non solo.

Dopo aver saltato le ultime dirette televisive a causa della necessità di sottoporsi alle cure per la guarigione dal cancro, anche ieri Nadia Toffa non ha presenziato in studio, come speravano i fan che da giorni attendono sue notizie dai social.

“Stasera ci guarda da casa, sta riposando” aveva spiegato Nicola Savino domenica scorsa per aggiornare i telespettatori, preoccupati dalla lunga assenza della conduttrice che nell’ultimo messaggio del 13 maggio condiviso sui social aveva scritto: “Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi!”.

In virtù di quella calorosa promessa, i fan di Nadia speravano di vederla - o almeno di sentire la sua voce al telefono come già successo - nella puntata di congedo del programma, ma così non è stato.

“Torna Nadia, ci manchi!”; “Lotta con tutte le tue forze e torna più forte e coraggiosa di prima”; “Siamo tutti con te” sono solo alcuni dei pensieri che in queste ore continuano ad arrivare sull’account della conduttrice che, in una puntata passata ormai alla storia del programma, ha condiviso con i suoi fan l’esperienza drammatica della scoperta di un cancro e la forza di affrontare le cure con coraggio.