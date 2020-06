Giulio Golia, gli auguri a Nadia Toffa: "Mi mancano le nostre litigate e le tue carezze"

E' un giorno speciale oggi per Nadia Toffa e per tutti quelli che la amano. Oggi la giornalista e conduttrice tv avrebbe compiuto 41 anni e in tanti la stanno ricordando, dedicandole un pensiero nella speranza che arrivi a destinazione. Dopo l'omaggio di tutta la squadra de 'Le Iene', che nella puntata di martedì, a mezzanotte, le ha augurato buon compleanno, e le parole commosse di mamma Margherita, arrivano gli auguri di una persona molto importante per Nadia, Giulio Golia.

Collega, ma soprattutto amico e confidente, compagno di tante avventure, Giulio le dedica un bellissimo messaggio su Instagram, accanto a una foto che esprime molto del loro intenso legame: "Il vuoto che hai lasciato non potrà mai essere colmato; mi manca la tua risata, il tuo tono di voce urlato, mi mancano le nostre litigate... Ma anche le tue carezze... Manchi tu! Ma oggi per il tuo compleanno festeggiamo, perché così avresti voluto. Il tuo orso buono".

In tanti si uniscono a Giulio Golia in queste parole, ma soprattutto nel ricordo di Nadia, che manca a tutti. Buon compleanno, ovunque tu sia.