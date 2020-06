Buon compleanno Nadia Toffa, avrebbe compiuto 41 anni: l'omaggio de Le Iene

(Nel video l'omaggio a Nadia Toffa)

"E' da poco passata la mezzanotte, oggi è 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni. Le vogliamo dire che ci manca tanto. Buonanotte Nadia e buon compleanno". Così, con la voce rotta dalle lacrime, Nina Palmieri, accanto alle colleghe Veronica Ruggeri e Roberta Rei, ha ricordato Nadia Toffa e dato voce all'omaggio che 'Le Iene', per lei una famiglia, hanno voluto dedicarle in questo giorno speciale.

La puntata di martedì si è conclusa con un video di Nadia che balla in spiaggia, al tramonto, leggera e libera come lo era nel suo lavoro e nella vita che amava tanto; lo stesso video che i colleghi della giornalista pubblicarono anche il giorno dei suoi funerali, lo scorso agosto, per salutarla.

La battaglia di Nadia Toffa contro il cancro è finita il 13 agosto del 2019, due mesi dopo il suo 40esimo compleanno. Sapeva che stava per spegnersi, eppure ha sorriso e incoraggiato tutti fino alla fine. "Ciao amici carissimi - aveva scritto su Instagram quel giorno, accanto a una foto con il segno di vittoria - finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni... Ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore". Quello fu uno dei suoi ultimi post.

Nadia Toffa e la battaglia contro il cancro

La conduttrice televisiva si era sentita male alla fine del 2017, durante un viaggio di lavoro a Trieste, poi le cure e il ritorno in tv, dove raccontò subito come stavano le cose. Sembrava andare tutto bene, ma il cancro è tornato e Nadia ha ripreso la sua battaglia, che però non è riuscita a vincere. Ha sempre scelto di raccontare apertamente la sua malattia, in uno dei suoi interventi più discussi ha provocatoriamente definito "il cancro un dono".