Nadia Toffa conduttrice del Grande Fratello? “Se me lo offrissero ci dovrei pensare”

Finalmente domenica 11 febbraio rivedremo Nadia Toffa al suo posto, al timone de ‘Le Iene’, là dove ha saputo farsi conoscere, apprezzare, amare dal suo pubblico.

Dopo il malore che l’ha colpita due mesi fa, la giornalista è prontissima a tornare in tv: "Posso dire che non ho mai amato la vita come negli ultimi due mesi" - ha detto nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera - “Non vedo l'ora di tornare [...] Penso che farò un discorso al pubblico, due parole doverose perché non dimentico l'incredibile mare di affetto, anche inaspettato, che ho ricevuto”.

Innumerevoli i messaggi di vicinanza ricevuti dalla conduttrice, da gente comune ma anche da esponenti del mondo politico con cui si è spesso scontrata per le sue inchieste: “Ho percepito una preoccupazione reale: non c’era morbosità nei confronti di una persona che vive un momento difficile, ma una partecipazione sincera, soprattutto da parte di persone comuni, gente che mi incontra per strada e mi tratta come fossi una loro amica, una di famiglia. È incredibile”.

Nadia Toffa tornerà ad occuparsi dei temi che da sempre le stanno a cuore, quali l’ambiente, l’inquinamento a Trieste e Taranto, la Terra dei Fuochi, la violenza sulle donne.

Interpellata sulla voce circolata nei giorni scorsi che la vorrebbe al timone del Grande Fratello, la conduttrice ha commentato: “Lo scopro ora. Se me lo offrissero ci dovrei pensare. E comunque Alessia Marcuzzi è la numero uno”.

Di certo, se effettivamente dovesse affacciarsi la possibilità di guidare un reality, saprebbe cavarsela alla grande: le doti professionali ed empatiche con il suo pubblico non le mancano.

Per ora ci basti sapere che torna al suo lavoro da ‘iena’: bentornata Nadia!