Nadia Toffa criticata per il suo libro sul cancro: “Stai spettacolarizzando il tumore”

Pioggia di critiche su Nadia Toffa dopo l’annuncio del suo libro ‘Fiorire d’inverno’ che racconta la sua esperienza con il cancro.

Alla vigilia del suo ritorno in tv la conduttrice delle Iene ha condiviso sui social la sua autobiografia che affronta anche il tema della malattia e il modo in cui lo sta affrontando.

“In questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità”, ha scritto la Iena in calce al post che mostra la copertina del suo libro: “Trasformare il cancro in un dono è possibile. Non si sa chi vincerà. Vivendo lo scoprirò controllo dopo controllo tra qualche anno. Chi ha il cancro sa di cosa parlo (…) non diamogliela vinta, dobbiamo sorridere sempre”.

Filippo Facci contro Nadia Toffa

Ma il termine “dono” riferito al tumore non è piaciuto a molti utenti dei social che l’hanno attaccata anche per il modo di definire una malattia così grave.

Tra quanti hanno avuto da ridire alle affermazioni di Nadia Toffa c’è stato anche Filippo Facci, giornalista di Libero, che su Facebook ha espresso il suo pensiero contrario alla visione della conduttrice: “Pure il libro. Siamo alla spettacolarizzazione del tumore (il proprio) e alla sua trasformazione in core-businnes di un’attività pseudo-giornalistica: avremmo voluto non tornarci più sopra, sul penoso caso Nadia Toffa, ma la banalizzazione dei malati che questa signorina sta perpetuando è molto più importante di lei e della sua egolatria”.

“Gentilissimo signor @FilippoFacci1 non si disturbi a intervenire nel dibattito nobody ask you, stia sereno nelle sue cose. Non si scomodi, Grazie mille, sicura che si ritirerà nelle sue stanze”, la secca replica al giornalista da parte della conduttrice che sta rispondendo ai post di quanti hanno espresso il loro punto di vista nettamente ostile alla sua visione del cancro.